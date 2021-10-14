Во время дебатов в Сенате Франции 13 октября, сенатор Натали Гуле завила, что украинская власть блокирует выполнения соглашения "Нормандского формата".

"Мир может быть обеспечен только путем выполнения договоренностей, достигнутых, в частности, в отношении Донбасса. Что касается выполнения Украиной соглашений "Нормандского формата" и принятия формулы Штайнмайера, украинская власть, то есть президент, блокирует процесс, поскольку соответствующий закон не принят", - заявила Натали Гуле и спросила какие действия намерена предприниять Франция в связи с этим у присутствовавшего на дебатах государственного секретаря по европейским делам при министре Европы и иностранных дел Клемана Бона.

Клеман Бон сказал, что обе стороны (и Украина, и Россия) не выполняют все необходимые шаги. При этом он полностью согласился с Натали Гуле, что Украина должна демонстрировать намного больший прогресс по выполнению Минских соглашений, чем это происходит сейчас.

Напомним, 1 октября 2019 года Украина официально подписала формулу Штайнмайера. Это документ, который увязывает вопросы особого статуса и выборов на неподконтрольных территориях. Киев должен был принять специальный закон о выборах на неподконтрольных территориях. При этом украинская сторона так и не узаконила согласованные нормы, то есть отказалась проводить выборы на Донбассе. Почему так произошло подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель договорились изучить возможность организации "Нормандского саммита" на высшем уровне.