Два года назад - 1 октября 2019 года - Украина официально подписала формулу Штайнмайера по Донбассу.

Это документ, который увязывает вопросы особого статуса и выборов на неподконтрольных территориях. Вынося за скобки спорные темы границы и вывода войск - вокруг которых и ломаются основные копья.

Формула говорит: закон об особом статусе начинает действовать в "ЛДНР" на временной основе сразу после выборов - в 20:00, то есть на момент закрытия участков. И после публикации отчета ОБСЕ о том, что голосование прошло демократично - особый статус начинает действовать на постоянной основе.

То есть Украина должна такую вставку сделать в закон об особом статусе, который был принят Радой в 2014 году. А также принять специальный закон о выборах на неподконтрольных территориях.

Однако с того момента, как Леонид Кучма подписал, а Владимир Зеленский подтвердил это подписание - прошло два года. Но украинская власть так и не узаконила согласованных норм. Иными словами - отказалась проводить выборы на Донбассе, без чего нельзя политически урегулировать конфликт.

Почему - разбиралась "Страна".

Подписали ради встречи с Путиным

1 октября 2019 года стало известно, что Леонид Кучма - глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе - отправил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо. В нем он заявил, что Киев согласен с формулой Штайнмайера.

В письме прописывались не только обязательства ввести особый статус после выборов. Но и принять специальный закон, по которому такие выборы будут проводиться.

Чего не было в формуле - это сроков. То есть в теории Украина может "имплементировать" эти нормы хоть 50 лет. Хотя очевидно, что сделать это можно за несколько месяцев - была бы политическая воля.

Воля, конечно, была - но не формулу внедрять, а добиться встречи Нормандской четверки на высшем уровне. У Зеленского тогда все ставки делали на саммит глав четырех государств - мол, там и сможем договориться с Россией при помощи Берлина и Парижа.

Москва при этом требовала для этой встречи выполнения ряда условий. Как подписания формулы Штайнмайера, так и разведения войск на трех участках, согласованных еще при Порошенко.

Скрепя сердце, Киев на все это пошел. Первым актом стало подписание формулы. И примерно через месяц начали разводить войска.

Такой перерыв объяснялся противодействием националистов, которых возглавил Порошенко. Уже на следующий день после письма Кучмы у Офиса президента собрался "Штайнмайер-майдан". Вторая акция - уже на Майдане и затем у ОП - прошла через четыре дня.

14 октября - на день защитника Украины - прошел марш праворадикалов по Киеву, посвященный "зраде" на Донбассе. В целом акции протеста не утихали всю осень и шли вплоть до встречи "Нормандской четверки" 9 декабря.

Несмотря на немногочисленность выступлений (они, к слову, показали, что желающих торпедировать мирный процесс довольно мало), в Офисе президента их испугались и начали откладывать разведение войск.

Но поскольку это условие Москва не снимала, ближе к ноябрю их стали разводить, хотя и этот процесс ультраправые пытались срывать. "Нацкорпус" отказался выходить, к примеру, из Золотого, где вступил в перебранку с самим Зеленским.

Иными словам, именно с формулы Штайнмайера началось осеннее обострение "зрады" у националистов. И хотя было их, повторимся, немного, свою важную роль в срыве урегулирования они сыграли. Через пару месяцев протестов Зеленский поехал в Париж, но прорыва там не произошло, а война продолжилась.

Но был шанс, что формула Штайнмайера все же найдет себе место в украинском законодательстве. Поскольку в решении Парижского саммита прямо указано, что Киев ее должен имплементировать. И под этим подписался уже не Кучма, а лично Зеленский.

Однако, как мы знаем, сделано этого не было. Почему?

Два прочтения формулы Штайнмайера

Сразу после того, как документ еще в октябре-2019 утвердил Кучма, Зеленский дал к нему ряд комментариев.

На организованном по такому случаю брифинге президент зачитал формулу Штайнмайера, а затем добавил от себя: "Если там будут любые войска, то никаких выборов в принципе не может быть. Граница должна быть нашей".

Отметим, что такие условия в самом тексте формулы отсутствуют. И здесь возникает вопрос: когда вообще нужно приступать к выборам по формуле Штайнмайера - до передачи границы и вывода войск или после?

Как видим, украинская власть трактует этот момент однозначно: после. В то же время ее оппоненты в "республиках" и России говорят, что до. И именно так это и прописано в Минских соглашениях, по которым передача границы начинается после проведения выборов, а заканчивается лишь после вступления в силу изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса.

На протяжении 2020 и 2021 года отношения с Россией только ухудшались, и к теме формулы поэтому не возвращались. Но тем не менее, официально от обязательств ее узаконить Киев не отказывается.

Узаконят ли формулу Штайнмайера?

Под конец каденции Ангелы Меркель - летом 2021 года - канцлер Германии реанимировала тему формулы Штайнмайера. Она призвала Украину ее имплементировать. Многие тогда расценили это как попытку обменять прогресс по Минским соглашениям на содействие Германии по сохранению транзита газа через Украину из России.

Но с тех пор никаких маркеров, которые указывали бы на такую сделку, не появилось. Более того, Москва "прикрутила" транзит через украинскую трубу для Венгрии (что уже вызвало громкую "зраду").

Очевидно, впрочем, что внесение формулы в украинское законодательство мало бы что меняло без политического решения проводить выборы. С другой стороны - если бы украинская власть на эти выборы пошла, то вынуждена была бы давать отдельным районам Донбасса особый статус, так как по действующему до сих пор закону об особом статусе он должен вступить в силу именно после выборов.

Но, видимо, даже такой теоретической возможности в Киеве не рассматривают. Поэтому не хотят себя заранее сковывать юридическими обязательствами.

Леонид Кучма, будучи в статусе представителя Украины в ТКГ через месяц после того, как подписался под формулой, внезапно ее раскритиковал.

"Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула политическая на время или такая: а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся... Это вообще сдать нас с потрохами, так сказать", - сказал политик.

По его словам, особый статус Донбассу давать нельзя, поскольку это приведет к развалу Украины на конфедерации. То есть основная причина сопротивления формуле Штайнмайера - это нежелание давать любые обязательства именно по особому статусу.

Косвенно это подтверждается и заявлениями Зеленского 1 октября 2019 года. Он заявил тогда, что закон об особом статусе будут переписывать - или вообще вносить вместо существующего новый законопроект.

"Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом. В этом законе не будет пересечена ни одна "красная линия". Именно поэтому не будет никакой капитуляции", - сказал он.

Не было никаких сомнений в том, что полномочия неподконтрольных территорий в этом проекте хотели сильно порезать. Но он так и не увидел свет. Что также было понятно: принятый еще при Порошенко закон является частью международных обязательств по Минским соглашениям.

Если бы Зеленский в одностороннем порядке его изменил или принял новый - это означало бы выход из Минских соглашений. И по этому поводу позиция Запада всегда была крайне жесткой.

Есть еще одна причина, по которой формулу Штайнмайера никто не имплементирует. Изменение закона об особом статусе, а также принятие спецзакона по выборам на Донбассе, требует согласования в Трехсторонней контактной группе. За время каденции Зеленского Украина ни одного законопроекта там не согласовала.

Вместо этого власть штампует проекты документов, которые полностью противоречат практически всем положениям "Минска-2" - о переходном периоде, "коллаборантах" и так далее.

Но именно пример формулы Штайнмайера показал, что обещания, данные по Донбассу и даже зафиксированные письменно, не исполняются уже при Зеленском. Но остается ли шанс на то, что ее узаконят?

Это будет зависеть от того, какую позицию по этому вопросу займет новое руководство Германии, которое сейчас формируется. А также - смогут ли США и Россия нащупать какие-то пути по урегулированию на Донбассе. До тех пор Киев никаких шагов навстречу делать не станет.

Но, видимо, все эти ожидания достаточно зыбкие. Поэтому на них уже особо никто не рассчитывает. Москва ускоренными темпами начала интегрировать "ДНР" и "ЛНР" в свое экономическое поле. А Киев полностью вернулся в националистическую повестку позднего Порошенко - и даже во много ее превзошел.

Хотя начало этих процессов - подписание формулы Штайнмайера - давало надежду на другой исторический результат.