Донецкие паблики в мессенджере Телеграм сообщают об обстрелах Горловки - города в неподконтрольной части Донецкой области.

В частности, об обстрелах пишут каналы "Типичный Донецк" и "ЧП Донецк".

По данным каналов, под ударом оказалась Гольма - поселок в черте Горловки. Один из снарядов попал в газовую трубу на улице Палладина. Находящийся рядом дом не пострадал повреждений.

А вот в дом по улице Федосеева попали осколки, повредив фронтон, кровлю и остекление.

Также каналы пишут о том, что пожарная часть в поселке Гольма подверглась обстрелу со стороны ВСУ.

По данным паблика, из личного состава никто не пострадал, однако здание пожарной части получило серьёзные повреждения.

Столб пламени из газовой трубы и поврежденный осколками дом в Горловке. Фото: Телеграм

Ранее "Страна" сообщала, что новости о массированных обстрелах со стороны украинских позиций поступают и из "ЛНР". Там рассказали об артобстрелах трех населенных пунктов: Хорошее, Калиново и Золотое-5.

Также мы писали, что Следственный комитет России собирается возбудить уголовное дело из-за обострения на Донбассе и обстрелов гражданских объектов.