В сети появилось видео со свидетельствами 11-летней девочки, которая чудом выжила во время сегодняшнего утреннего обстрела окраины Донецка.

Дом №18 по улице Дружбы, в котором жила девочка, оказался разрушен ударом артиллерии. Судя по повреждениям, восстановить его уже не получится. В этот момент в здании находился мужчина, двое его детей и подруга сына. Все они получили контузии.

11-летняя Ева выскочила на улицу в пижаме. Соседка дала ей куртку и сразу забрала девочку к себе.

"Когда искала кроссовки, чтобы выйти на улицу, мне очень плохо стало, как туман стоял и очень ужасно пахло. Из-за этого мне стало плохо. И плюс еще у меня текла кровь из раны на голове", - рассказывает Ева.

Напомним, в Донецке утром в четверг, 21 октября, людей разбудила серия сильных взрывов. Представители "ДНР" обвиняют Украину в обстреле из крупнокалиберной артиллерии села Лозового, которое расположено к западу от Донецка.

Также мы сообщали, что в "ДНР" сообщили, что в результате обстрела пригорода Донецка пострадали 18-летняя девушка и 11-летний ребенок.

Ранее мы рассказывали, что в сентябре на Донбассе обстреляли из минометов город Счастье. Был травмирован глава местной администрации.