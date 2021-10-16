В Днепровском районе города Киева группа неизвестных обстреляла маршрутный автобус. Ранение получил водитель.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В сообщении правоохранительных органов говорится, что, прибыв по указанному адресу, полицейские опросили свидетелей инцидента и провели осмотр места происшествия. Предварительно правоохранители выяснили, что злоумышленники несколько раз совершили выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись. В результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения.

В пресс-службе полиции рассказали, что врачи оказали водителю помощь на месте, от госпитализации он отказался.

По данному инциденту открыто производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове водитель не выпустил из пассажирского автобуса полицейского, которые проверял соблюдение карантина в транспорте. В результате правоохранители составили в отношении водителя протокол по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также мы писали, что в Запорожье водитель маршрутки накинулся на пассажира-льготника, а позже на ближайшей остановке высадил других пассажиров, которые были в салоне, и поехал дальше. Водитель транспортного средства нецензурно выражался в адрес пассажира, а также отказывался ехать по установленному маршруту.