В харьковском метро машинист накинулся с кулаками на пассажира, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

По информации правоохранителей, в субботу, 16 октября, в отдел полиции в метрополитене Харькова поступил рапорт сотрудника полиции о том, что в соцсети появилось видео, на котором машинист электропоезда бьет неизвестного мужчину.

По сообщениям в местных пабликов в соцсетях, таким образом машинист якобы отреагировал на хамское поведение пассажира, который пил пиво прямо в вагоне и цеплялся к другим людям в вагоне.

Инцидент произошел на станции метро "Проспект Гагарина". В результате конфликта мужчина ушел с места происшествия.

Информацию о происшествии зарегистрировали в Едином журнале учета отдела полиции в метрополитене. Причины и все обстоятельства конфликта все еще устанавливаются.

Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожье водитель маршрутки накинулся на пассажира-льготника, а позже на ближайшей остановке высадил других пассажиров, которые были в салоне, и поехал дальше.

Также 13 октября в Харькове водитель не выпустил из пассажирского автобуса полицейского, которые проверял соблюдение карантина в транспорте.