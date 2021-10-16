В Запорожье водитель маршрутки накинулся на пассажира-льготника, а позже на ближайшей остановке высадил других пассажиров, которые были в салоне, и поехал дальше.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

В четверг, 14 октября, в соцсетях правоохранители обнаружила видео конфликта между водителем и пассажиром льготной категории по поводу оплаты проезда.

Водитель транспортного средства нецензурно выражался в адрес пассажира, а также отказывался ехать по установленному маршруту. В результате правоохранители установили рейсовый маршрут, на котором произошел инцидент и фирму-перевозчика.

Водителем-нарушителем оказался местный житель 1971 года рождения. Он признался полиции, что конфликт произошел 13 октября.

Также правоохранители установили свидетелей и очевидцев происшествия, которые подтвердили факт оскорблений в сторону пассажиров-льготников. Также они уточнили, что водитель высадил всех пассажиров на ближайший остановке и поехал дальше.

Теперь в отношении водителя вынесено постановление о нарушении правил карантина по ч.2 ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложено взыскание в виде штрафа.

"Продолжается досудебное расследование, открытое по факту хулиганства", - указали в полиции.

Водителю грозит штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники Укртрансбезобасности составили акт о нарушении правил перевозки пассажиров относительно предприятия-перевозчика, который в дальнейшем рассмотрят на комиссии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове водитель не выпустил из пассажирского автобуса полицейского, которые проверял соблюдение карантина в транспорте. Водителю грозит до 3 лет ограничения свободы.

Кроме этого, летом во Львове пассажирка маршрутного автобуса №3а, которая отказывалась платить за проезд, напала на водителя и устроила драку.