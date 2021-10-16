В Луцке столкнулись две маршрутки. В результате ДТП травмы получили десять человек. Среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщает ТСН.

Авария произошла в спальном районе Луцка. По информации полиции, маршрутка, которая ехала спереди, затормозила, возможно, пропуская другое транспортное средство. В этот момент в нее врезался другой микроавтобус.

"Я пропускал машины - он стоял, пропускал - второстепенные пропускаю, а он говорит, что нога с педали спала - и меня в зад", - рассказал водитель маршрутки Николай.

Почему не остановился, водитель другой маршрутки не говорит. Благодаря нескольким автомобилям скорой помощи пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, оба водителя были трезвыми.

У 4-летнего мальчика, который ехал в одной из маршруток, при столкновении транспортных средств выбило зуб. Ребенок был со своей бабушкой, которая также сильно пострадала - у нее сотрясение и раны ноги.

Ранее в Калуше мотоциклист насмерть сбил 6-летнюю девочку и уехал с места ДТП. Позже он был задержан правоохранителями. Ребенок скончался от полученных травм по дороге в больницу.

Кроме этого, недавно в Польше недавно произошла авария с участием микроавтобуса, в котором находились восемь граждан нашей страны. Пять человек попали в больницу.