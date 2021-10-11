Утром в понедельник, 11 октября, в Полтавской области перевернулся пассажирский автобус, который ехал из Луганской области в Киев. В салоне в момент ДТП находились 24 человека, пострадали 11 из них.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Авария случилась на 174-м км дороги "Киев-Харьков-Довжанский" около 06:40. Автобус, за рулем которого был 56-летний водитель, съехал с проезжей части и перевернулся на бок. В салоне транспортного средства находились двое водителей и 22 пассажира, в результате ДТП пострадали один из водителей и десять пассажиров. Их доставили в больницу.

На место ДТП прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают детали и причины аварии. Решается вопрос о внесении сведений о ДТП в ЕРДР по статье 286 Уголовного кодекса Украины: "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение".

Напомним, 10 октября на трассе Киев - Чоп столкнулись легковушка и рейсовый автобус.

Также мы писали о том, что в конце сентября в Карпатах перевернулся автобус с туристами, ранения получили пять человек.