Сегодня, 10 октября, во Львовской области в результате ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля пострадали пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба управления Патрульной полиции во Львовской области.

Как передает пресс-центр, авария произошла сегодня около 14:45 на трассе Киев-Чоп рядом с селом Кизлив Золочивского района.

На трассе столкнулись легковушка Пежо-5008 и рейсовый автобус "Львов-Борткив".

После столкновения травмы получили водители обоих транспортных средств, а также две женщины и мужчина. При этом в каких именно транспортных средствах они находились не указывается.

Движение на этом участке было усложнено. Однако, как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, движение на трассе уже возобновили.

Ранее на трассе Киев - Одесса произошло ДТП. Авария случилась на 455 километре автодороги вблизи села Холодная Балка. Предварительно установлено, что в результате аварии два пассажира автобуса погибли на месте.

Также 5 октября в Одесской области произошло очередное серьезное ДТП в котором пострадали пять человек, трое из которых военнослужащие Украины.