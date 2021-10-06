Во вторник вечером, 5 октября, в Одесской области произошло очередное серьезное ДТП в котором пострадали пять человек, трое из которых военнослужащие Украины.

Авария произошла на трассе Одесса - Южный, как передает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.

"Предварительно установлено, что у Крыжановки водитель Lexus, который следовал с пассажиркой в сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, в котором находились трое военнослужащих.

Всех, кто находился в транспортных средствах, забрала "скорая". Пассажирка Lexus, 1967 года в тяжелом состоянии. Мужчины 1965, 1976, 1996 и 1994 годов рождения, получили менее серьезные травмы", - рассказали детали ЧП в пресс-службе.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Примечательно, что эта статья предусматривает наказание за "управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции". Ее санкция - штраф от 17 000 до 34 000 гривен с лишением прав на срок до трех лет.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Одесской области в результате ДТП погиб полицейский. А среди пострадавших оказался и ребенок.