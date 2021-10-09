В Киеве на Броварском проспекте столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. От удара автобус перевернулся.

Об этом сообщает в Telegram "Киев Оперативный" в субботу, 9 октября.

По данным Telegram-канала, ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля произошло возле магазина "Леруа Мерлен" на Броварском проспекте. В результате столкновения автобус оказался на боку.

На месте ДТП работают сотрудники скорой помощи и полиции. Информация о пострадавших и другие подробности аварии уточняются.

Ранее "Страна" информировала, что в Карпатах, в районе села Волосянка, Стрыйский район, перевернулся микроавтобус с группой туристов. Причиной ЧП, вероятнее всего стали действия водителя, который не справился с управлением автомобилем. Ранены пять человек.

Также мы сообщали, что 49-летний мэр Яремчи Андрей Мироняк за рулем Mitsubishi Outlander спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу, где его автомобиль протаранил Peugeot Partner. По данным правоохранителей, виновник ДТП был в нетрезвом состоянии. В результате дорожно-транспортного происшествия с телесными повреждениями в медучреждение доставлены оба водителя.