49-летний мэр Яремчи Андрей Мироняк за рулем Mitsubishi Outlander спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу, где его автомобиль протаранил Peugeot Partner. Инцидент произошел вечером в четверг, 7 октября, на дороге Н-09 сообщением Мукачево - Львов в Яремчи.

Мэр Яремчи Андрей Мироняк. Фото: yaremcha-miskrada.gov.ua

По данным правоохранителей, виновник ДТП был в нетрезвом состоянии.

"49-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, житель Яремчанской территориальной общины, двигаясь в сторону Микуличин, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством Peugeot Partner, которым управлял 37-летний житель Надвирнянщины. В результате дорожно-транспортного происшествия с телесными повреждениями в медучреждение доставлены оба водителя. Водитель Mitsubishi Outlander находился в нетрезвом состоянии. У водителя Peugeot Partner, отобраны кровь на проверку состояния опьянения", - говорится в сообщении полиции.

Отметим, что правоохранители не уточняют личность водителя. Однако в Яремчанском горсовете факт ДТП с участием городского головы Андрея Мироняка подтвердили. Возраст водителя Mitsubishi Outlander совпадает с возрастом мэра Яремчи. Также в декларации Андрея Мироняка за 2020 год указано, что его супруга владеет автомобилем Mitsubishi Outlander 2020 года выпуска.

"Сегодня мэр попал в ДТП. Спасибо всем за слова поддержки и волнения. Глава общины в сознании, находится на обследовании. Все участники ДТП живы. Детали - впоследствии", - говорится в сообщении горсовета в соцсети.

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