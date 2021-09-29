В Дубенском районе Ровенской области местному на местного жителя составили админпротокол из-за того, что он в нетрезвом состоянии вырвал кусты чернобрывцев (бархатцев).

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Вчера, 28 сентября, около половины первого ночи в полицию поступило сообщение такого характера: по улице Грушевского в райцентре идет мужчина с кустами бархатцев. При этом заявитель подозревал, что цветы сорваны с клумбы.

Экипаж группы реагирования патрульной полиции Дубенского района прибыл на вызов и обнаружил, что мужчина вырвал цветы с корнями. "Цветоводом" оказался 21-летний местный житель, который сразу "вернул" бархатцы на место.

При этом он пояснил, что высадить цветы его заставили мужчины, которые ехали на авто и сделали замечание.

А на вопрос о том, зачем он вырвал цветы, мужчина ответил, что был в нетрезвом состоянии и не осознавал свой поступок.

В результате дубенчанину вынесли админпостановление за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения - этого не отрицал и сам нарушитель. Согласно части 1 статьи 178 КУоАП, мужчина должен заплатить штраф в размере 51 гривны.

Также участковый составил в отношении местного жителя административный протокол за нарушение правил благоустройства территории населенного пункта по статье 152 КУоАП, за что ему грозит штраф в размере от 340 до 1630 гривен.

Полицейские благодарны гражданам за проявленное неравнодушие и своевременное сообщение о совершении правопрушення по спецлинии 102.

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