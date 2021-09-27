Переяславским отделом Бориспольской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту умышленного убийства сожительницы (ч.1 ст.115 УК Украины).

Об этом сообщает официальный сайт Киевской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2021 дома между мужчиной и его сожительницей возник конфликт на бытовой почве, перешедший в драку.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Переяслава возмутился поведением женщины и, схватив нож, нанес ей удар в область шеи, от которого 28-летняя потерпевшая скончалась на месте. При этом злоумышленник продолжил употреблять спиртное, а потом лег спать.

Досудебное расследование проводилось Бориспольским районным управлением ГУ Нацполиции в Киевской области.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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