Володарский районный суд Киевской области объявил приговор 36-летнему мужчине, который избил собственную мать настолько сильно, что она умерла. По статье 121 Уголовного кодекса ему дали 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает в Фейсбуке Киевская областная прокуратура.

Прокурор в суде доказал, что в ноябре 2020 житель Белоцерковского района пришел домой к 57-летней матери и жестоко избил ее. Сначала он бил женщину кулаками по лицу, а после того, как та упала, нанес не менее 17 ударов ногами по голове и туловищу.

В результате женщина получила множественные переломы и ушибы, а также внутричерепную травму, от которых умерла.

Показательно, что мужчину раньше привлекали к уголовной ответственности за кражи, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, разбойное нападение и изнасилование.

Во время суда 36-летний убийца отрицал свою причастность к смерти матери. Но прокуроры предоставили суду неопровержимые доказательства его вины: заключения судебных экспертиз и показания свидетелей, которые рассказывали, что он часто бил жену и мать.

В итоге суд поддержал позицию прокурора, признал мужчину виновным и назначил ему максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи. До вступления приговора в законную силу злоумышленник будет сидеть под стражей.

Подобные зверские преступления не редкость. Четыре года назад "Страна" рассказывала, как в Харькове пьяный сын до смерти избил пожилую мать.

А весной мы сообщали, что в селе под Киевом сын бил мать скалкой по голове, пока та не умерла. Тело родительницы убийца сбросил в выгребную яму.