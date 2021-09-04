В Польше наказали некоторых полицейских, причастных к избиению до смерти задержанного в Польше гражданина Украины Дмитрия Никифоренко.

Об этом передает "Польское радио" со ссылкой на интервью вице-министра МВД Польши Мацея Вонсика.

Журналисты спросили Вонсика, как в местном МВД отреагировали на два произошедших накануне случая, когда после задержания полицейскими в вытрезвителе Вроцлава погиб 25-летний гражданин Украины, а в Любене - 34-летний поляк.

Вонсик рассказал, что по факту смерти поляка в Любене начато прокурорское расследование.

"Если говорить о ситуации с вытрезвителя (где погиб Дмитрий Никифоренко - Ред.), то часть полицейских уже наказаны", - сказал Вонсик.

Как сообщала "Страна", на пожаре в Катовице погиб молодой заробитчанин из Дрогобыча. Трагедия произошла из-за сильного пожара в жилом доме. Он попытался потушить огонь самостоятельно и получил сильные ожоги.

Напомним, что в Польше задержали украинца по подозрению в убийстве соотечественника во время алкогольного застолья. Трагическое событие произошло в доме, где проживали заробитчане, работавшие на стройке.