В Польше пограничная охрана задержала группу людей, которые разрушали строящуюся ограду на границе с Беларусью. Всего задержали 13 лиц, при этом среди них есть представитель международной неправительственной организации "Открытый диалог".

Об этом сообщает пресс-служба польских пограничников.

По данным пресс-службы, среди задержанных были не только поляки, но еще и один житель Нидерландов.

"Сотрудники погранохраны вместе с солдатами Войска Польского задержали 13 человек (12 граждан Польши и одного гражданина Нидерландов), которые разрушали технические заграждения на польско-белорусской границе", - пишет пресс-служба.

Кроме этого, в числе задержанных значится Бартош Крамек - представитель международной неправительственной организации "Открытый диалог". Организация занимается защитой в области прав человека и верховенства права на постсоветском пространстве.

Напомним, 18 августа в Польше заявили об увеличении количества нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну через Беларусь. В связи с этим Министерство внутренних дел приняло решение построить на границе с республикой забор из колючей проволоки.

Кроме Польши, намерена ускорить процесс возведения забора на границе с Беларусью и Литва. Для нее Украина пообещала гуманитарную поставку колючей проволоки. Но пока ограждение будут строить на кредитные средства.