В Одесском Приморском районном суде по делу Сергея Стерненко о предумышленном убийстве (ч.1 ст. 115 УК Украины) Ивана Кузнецова, допросили двух экспертов Киевского бюро судмедэкспертизы - Владимира Зосименко и Александра Михайленко.

Эксперты следствия пришли к выводу, что Кузнецов получил смертельный удар ножом в том месте, где позже нашли его тело, и что Стерненко не мог получить порез левой руки, отбиваясь от нападения. Об этом пишет издание "Ґрати".

Стерненко во время допроса в суде о дне нападения 24 мая 2018 года рассказал следующее: что нападающих заметил раньше и достал нож, приготовившись защищаться. Когда Кузнецов и Исайкул напали, он отбивался ножом - во второй руке у него был пакет с продуктами. Стерненко утверждает, что все ранения Кузнецов получил в момент нападения, затем пробежал 100 метров, упал на землю и умер. Исайкул в это время сбежал. После того, как Кузнецов потерял сознание, Стерненко запустил стрим в Facebook, где стал рассказывать о нападении. Приехавшая "скорая" подтвердила гибель Кузнецова.

Следствие настаивает, что Стерненко преследовал Кузнецова, чтобы убить, догнал его и нанес смертельный удар в сердце.

У самого Стерненко оказались порезаны запястье и ладонь - левую руку (на которой он носил часы) прооперировали в больнице. Он утверждает, что у нападавших был нож, который потом спрятал Исайкул. Следствие - что нож был только один у Стерненко, и что порезы он нанес себе сам, чтобы сфальсифицировать доказательство самообороны, на которой настаивает.

Также экспертиза настаивает, что от ножевого удара в сердце Кузнецов потерял 30% крови, что привело к шоку и потере сознания. Гистологическое исследование - изучение ткани или образца тканей под оптическим микроскопом показала, что Кузнецов мог прожить после получения всех ранений не больше 30 минут - это предельный максимум.

По словам экспертов, ранения Кузнецова "не позволяют утверждать о возможности" пробежать 100 метров с такими ранами.

Экспертизу следствия проводили с 3 марта по 3 апреля.

Вторая экспертиза, проведенная с 17 апреля по 28 мая - исследовала характер порезов Серенко, у которого были раны на пальцах, ладоне и запястье. Эксперты решили, что при таком характере ранений кровь с руки Стерненко могла стекать на землю и на окружающие предметы, например, на полиэтиленовый пакет, который был у него в момент драки. Однако крови на месте нападения, за исключением клумбы рядом, и по пути бегства Кузнецова и Стерненко следствие на земле не обнаружило. Из-за этого эксперты решили, что травму запястья Стерненко получил не при нападении, а рядом с тем местом, где был найден труп Кузнецова, то есть в ста метрах.

Схема ранения запястья Сергея Стерненко. Фото из материалов дела

Эксперты сочли, что надрез на ремешке часов сделан под таким углом, который исключает повреждение во время драки.

Часы Сергея Стерненко с порезанным ремешком. Фото из материалов дела

Эксперты пришли к выводу, что Кузнецов получил смертельное ранение там же, где его потом нашли, а горизонтальную рану на правом плече - после удара в сердце, но непосредственно перед тем, как потерял сознание и упал.

Горизонтальная рана плеча Ивана Кузнецова. Фото из материалов дела

Напомним, 24 мая 2018 года Стерненко зарезал жителя Черноморска Ивана Кузнецова, а также ранил еще одного человека - Александра Исайкула. После этого полицией по факту убийства было открыто уголовное производство по ч.1 ст.122, ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное телесное повреждение средней тяжести и умышленное убийство.

Ранее "Страна" подробно писала, почему Стерненко избежал тюрьмы за похищение и пытки человека.