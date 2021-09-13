В минувшую субботу, 11 сентября, в курортном Бердянске произошло очередное резонансное ДТП. Здесь депутат местного городского совета сел пьяным за руль белого BMW Х5 и в итоге сбил человека.



Сейчас депутат задержан и ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет, как сообщает пресс-служба ГУ НП Запорожской области.

"После получения сообщения о ДТП с пострадавшими, на место ЧП выехали наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что водитель автомобиля BMW Х5, в состоянии алкогольного опьянения двигался по проезжей части Мелитопольского шоссе и в районе АЗС "ОККО" не справился с управлением. После чего вылетел на разделительную полосу, где врезался в опору наружного электроосвещения. После этого водитель продолжил движение и совершил наезд на мужчину в возрасте примерно 50 лет, который находился на разделительной полосе", - рассказали детали в полиции.

Пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

В крови водителя выявлено 2,2 промилле алкоголя. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет. Виновнику ДТП сообщено о подозрении.

Ранее "Страна" сообщала, что виновника смертельного ДТП на Хортице хотят отправить в СИЗО, но не могут. Он не приходит в суд.