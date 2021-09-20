В Киевской области минувшей ночью 33-летний вооруженный мужчина сбил шлагбаум, и разрядил почти полную обойму патронов из пистолета в сторону полицейских.

Инцидент произошел в час ночи в Вышгороде. Полицейские заметили, что автомобиль Audi делает хаотичные движения и попытались выяснить причины. В ответ мужчина достал пистолет и попытался сбежать, а когда правоохранители начали его преследовать, то открыл огонь по ним.

Автомобиль удалось заблокировать лишь через 40 минут с начала погони. После задержания злоумышленника в его крови обнаружили 2,5 промилле алкоголя. Это, примерно, в 10 раз выше нормы.

"Киевлянин, который сел за руль навеселе, по иронии судьбы, оказался еще и членом общественного формирования по охране общественного порядка", - пишет глава полиции Киевской области Андрей Небитов

К счастью, в этом случае обошлось без пострадавших.

Как выяснилось, задержанный отстреливался от полицейским из устройства для отстрела резиновых пуль. Ранее этого человека уже привлекали к уголовной ответственности по ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

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