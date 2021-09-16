В Киеве сотрудник одной из станций технического обслуживания разбил машину клиента, когда катался на ней по Кольцевой дороге.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

По данным паблика, инцидент произошел прошлой ночью, 16 сентября. Работник СТО был в нетрезвом состоянии, именно поэтому он решил "испытать на прочность" клиентскую машину. Мужчина при этом разбил авто марки Toyota Land Cruiserе, а сам попал в больницу.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве таксист избил пожилую туристку из Италии, а потом пытался с ней договориться, чтобы она ничего не сообщила в полицию.

Кроме того, писали, как в Фастове пьяный хулиган разбил машину патрульных, после чего разбил стекло служебного авто и ударил по лицу правоохранителя.

Также "Страна" сообщала, что под Львовом пьяный водитель лопатой разбил машину полицейских. Пока правоохранители выписывали протокол, 46-летний водитель открыл багажник, достал лопату и начал бить ней по служебному автомобилю. Виновнику инцидента грозит не только штраф, а и уголовная ответственность за хулиганство.