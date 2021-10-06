Вчера вечером, 5 октября, во Львовской области произошло серьезное ЧП на трассе. Здесь на автодороге Р-15 Ковель - Жовква, возле населенного пункта Великие Мосты, перевернулась фура с ядовитым веществом.

Об этом передает в своем Телеграм-канале пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.

В результате съезда тяжелого авто в кювет произошла разгерметизация цистерны и затем на проезжую часть автотрассы вылилось большое количество маслянистой жидкости.

Началась химическая реакция с выделением паров. Полиция была вынуждена перекрыть трассу. Водителей направляли по объездным дорогам через близлежащие села.

А подразделения спасателей ГСЧС смывали опасную жидкость с трассы. После проведения комплекса мерпоприятий, на которые ушло несколько часов, движение по трассе Р-15 было восстановлено.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что под Николаевом в серьезном ДТП погибли четыре человека, еще семь ранены. Здесь на трассе лоб в лоб столкнулись микроавтобус с пассажирами и тяжелая фура.

Также мы рассказывали, что в пьяном ДТП в Днепре пострадали шесть человек, среди которых двое - дети.