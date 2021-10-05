Во вторник, 5 октября, на автодороге "Киев - Чоп" возле населенного пункта Ярычев (Львовская область) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в результате погиб человек. Движение перекрыли.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области на своей странице в Facebook.

"На автодороге Киев - Чоп возле населенного пункта Ярычев произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. К сожалению, один человек погиб. Движение полностью перекрыто", - указано в сообщении.

Сотрудники патрульной полиции организовывают объезд участка через села Старый Ярычев и Новый Ярычев.

Напомним, в первый день августа на трассе "Киев-Чоп" грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В итоге пассажирка легкового автомобиля погибла на месте, а водитель получил травмы и был госпитализирован.

Также "Страна" сообщала, что летом в тройном ДТП на трассе Киев - Чоп были ранены двое детей и погибла двухлетняя девочка. Водитель автомобиля "Ауди" совершал обгон в неположенном месте и столкнулся с автопоездом, после чего грузовик выехал на "встречку" и столкнулся с легковушкой.