Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло поздно ночью 9 октября на трассе Киев - Одесса. Авария случилась на 455 километре автодороги вблизи села Холодная Балка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Нацполиции.

Как рассказали правоохранители, 45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, допустил столкновение с рейсовым автобусом, который ехал перед ним.

Предварительно установлено, что в результате аварии два пассажира автобуса погибли на месте. Еще шестеро, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших забрала скорая помощь.

На место происшествия прибыла следственная группа. Сейчас решается вопрос о внесении сведений об аварии в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины и задержании водителя грузовика в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса.

Под Одессой грузовик врезался в маршрутку. Фото: Нацполиция

Ранее "Страна" сообщала об аварии в Киеве, где в субботу около магазина "Леруа Мерлен" на Броварском проспекте перевернулась маршрутка.

Также мы информировали, что в Карпатах, в районе села Волосянка, Стрыйский район, перевернулся микроавтобус с группой туристов. Причиной ЧП вероятнее всего стали действия водителя, который не справился с управлением автомобилем. Ранения достали пять человек.