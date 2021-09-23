Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 22 сентября на трассе Одесса-Киев с участием легкового авто и грузовика.

Об этом сообщает в Фейсбуке отдел коммуникации полиции Одесской области.

Как предварительно установили правоохранители, автомобиль Toyota под управлением 28-летнего мужчины столкнулся с грузовиком Scania, ехавшим впереди. От столкновения легковушка мгновенно занялась, а ее водитель погиб на месте.

Авария произошла в 16:30 на 369-м километре трассы Одесса-Киев в Березовском районе. Спасатели потушили пожар, на месте происшествия взялись за работу полицейские, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

В связи с ДТП было открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала о тройном ДТП с участием бензовоза на выезде из Киева.

Мы также рассказывали, как в Одессе полицейский (предположительно нетрезвый) устроил смертельное ДТП. Он проехал на красный свет светофора и спровоцировал столкновение.