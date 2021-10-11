В понедельник, 11 октября на железнодорожном переезде на участке Фастов - Житомир произошло ДТП. Столкнулись комбайн и поезд.

Как сообщается в Фейсбуке "Укрзализницы", авария произошла в 15:12.

По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного автотранспорта проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, к которому в этот момент приближался пассажирской поезд №141 сообщением Бахмут - Львов.

В результате столкновения были повреждены локомотив поезда и шесть вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Комбайнер отказался от госпитализации.

Пассажиров из вагонов, в которых были разбиты окна, пересадили на другие места в поезде.

На место ДТП прибыла полиция. Из-за следственных действий поезд задержался в пути на 2 часа 28 минут. Задержек других рейсов нет, заверили в "Укрзализнице".

Ранее "Страна" рассказывала, как в Запорожье Daewoo Lanos влетел в грузовой поезд на переезде. Водитель легковушки погиб.

Мы также сообщали, что в Закарпатской области грузовик выехал на ж/д пути и столкнулся с пассажирским поездом.