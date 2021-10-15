В Калуше мотоциклист насмерть сбил 6-летнюю девочку и уехал с места ДТП. Позже он был задержан правоохранителями.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области в пятницу, 15 октября.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 октября. В 19:40 в полицию сообщили, что по улице Богдана Хмельницкого водитель на мотоцикле совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая с матерью переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Водитель мотоцикла с места происшествия скрылся. Ребенок скончался от полученных травм по дороге в больницу.

Позже в Департаменте уголовного розыска сообщили, что водителя разыскали.

За рулем мотоцикла находился 17-летний житель одного из сел Калушского района. Следователи выясняют, в каком состоянии он находился и почему покинул место совершения дорожно-транспортного происшествия.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, ведется следствие.

Ранее "Страна" информировала, что в Харькове вследствие ДТП погиб мотоциклист, который столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Также мы писали, что в Черновицкой области произошло ДТП с участием мотоцикла и микроавтобуса, в результате столкновения погибли водитель мотоцикла и его пассажир.