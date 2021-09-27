В Харькове вследствие ДТП погиб мотоциклист, который столкнулся с двумя легковыми автомобилями в воскресенье вечером. Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.

Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 сентября около 19:30 на проспекте Тракторостроителей. На автодороге произошло столкновение трех транспортных средств: автомобилей Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia и мотоцикла GEON", - пишут в сообщении.

Мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия. На данный момент устанавливают личность мотоциклиста.

Кроме этого, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Участникам ДТП грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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