В селе Новое Село в Тернопольской области водитель иномарки сбил двух пешеходов. В результате ДТП один человек погиб, второй госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.

"Авария произошла 25 сентября около 3:00 на трассе Подволочиск-Збараж. В селе Новое Село водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения и сбил двух пешеходов. Юноши шли по проезжей части дороги", - пишут в пресс-центре.

После удара автомобиль перевернулся. Вследствие аварии один из пешеходов, восемнадцатилетний житель села Сокорики, погиб на месте ДТП.

Однако, 25-летнего прохожего госпитализировали в больницу в реанимационное отделение с переломами и телесными повреждениями. Помимо этого, водителя также доставили с травмами в медучреждение.

У водителя взяли образцы крови на содержание алкоголя. На данный момент решается вопрос о его задержании по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

Ранее мы писали о том, что в Одесской области произошло ДТП, вследствие которого пострадали 32-летний оперативник Нацполиции Владимир Незгодинский и старший лейтенант полиции Виктор В. Однако, в эту субботу Незгодинский скончался.

Также в населенном пункте Лигота Малая вблизи города Олесница, который находится на юго-западе Польши вследствие ДТП погиб украинец в возрасте примерно 30 лет.