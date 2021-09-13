В результате аварии, в которую попал автобус с туристами из Украины в Турции, пострадали 35 граждан нашей страны. В ДТП погиб турок - водитель транспортного средства.

Об этом со ссылкой на спикера украинского МИД Олега Николенко сообщает "Интерфакс-Украина".

Авария произошла утром 13 сентября в районе города Ментеше, расположенного на юго-западе страны. По предварительным данным, водитель туристического автобуса, в салоне которого был 41 украинец, не справился с управлением, потому что у него случился сердечный приступ. Ранее сообщалось, что он врезался в бусик со школьниками. По данным турецких СМИ, в аварии также пострадали 7 школьников.

По данным Министерства иностранных дел Украины, в ДТП пострадали 35 туристов из Украины, они получили легкие и средние травмы. Те, кому это необходимо, получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняют турецкие правоохранители, с ними взаимодействуют сотрудники украинского консультсва в Анталии. Украинские дипломаты также связались с туроператором и страховой компанией, которая должна покрыть расходы на лечение.

Напомним, "Страна" писала о том, что в начале августа в Турции перевернулся автобус с российскими туристами, погибли четыре человека.

Также мы сообщали, что на прошлой неделе в Польше в аварию попал автобус с украинцами, пострадали семь человек.