В Польше, где недавно грузовик сбил насмерть дорожного рабочего из Украины, произошла авария с участием микроавтобуса, в котором находились восемь граждан нашей страны. Пять человек попали в больницу.

Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает издание Nowa Trybuna Opolska.

По информации правоохранителей, ДТП произошло утром в четверг, 14 октября, на автомагистрали А4 в населенном пункте Магнушовице Опольского воеводства.

В полиции рассказали, что микроавтобус въехал в грузовик с прицепом, который двигался впереди. Обе машины ехали по одной полосе. При этом в салоне микроавтобуса находились восемь украинцев, пять из которых были доставлены в больницу.

Из-за ДТП одна полоса движения на автомагистрали в течение нескольких часов была перекрыта, сейчас движение транспорта восстановлено.

В настоящее время, правоохранители выясняют причины и все обстоятельства аварии.

Напомним, недавно мы писали, что в Польше в ДТП погиб украинец, который красил разметку на скоростной трассе.

Также сообщали, как в конце сентября в Польше автомобиль с четырьмя украинцами влетел в столб. В результате трое погибли, еще одну гражданку Украины госпитализировали.