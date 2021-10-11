Светская львица и известная телеведущая Ксения Собчак попала в ДТП по пути из Адлера в аэропорт Сочи.

В момент аварии она находилась в салоне элитного Mercedes, который выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Volkswagen. Во встречном авто погибла 35-летняя пассажирка, водитель и подруга погибшей получили серьезные травмы.

Собчак и ее команда отделались несерьезными травмами. Кроме того, они сразу оставили место аварии, не предложив никому помощи.

Это и стало поводом для критики в адрес Ксении - несмотря на то, что свою вину в случившемся полностью признал шофер.

Разбирались в причинах смертельного ДТП на трассе Адлер - Красная Поляна. И в чем действительно виновата Собчак.

Что известно про аварию

По данным управления МВД по Краснодарскому краю, авария с участием российской телеведущей Ксении Собчак произошла вечером 9 октября, около 21:00. Водитель Mercedes-Maybach пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции задел автобус.

35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась до приезда скорой, 28-летнего водителя и 29-летнюю пассажирку госпитализировали.

По данным СМИ, авария произошла на трассе Адлер - Красная Поляна (район Сочи), когда звезда ехала в аэропорт. Во втором автомобиле Volkswagen находились три человека. Погибшая приехала в курортный город из Подмосковья.

В интервью журналистам водитель Собчак подтвердил, что телеведущая в момент аварии находилась в салоне, а после ДТП пересела в такси, чтобы успеть в аэропорт.

Точные причины инцидента и количество пострадавших не назывались.

Позже в Сети появилось видео, на котором проезжающие мимо аварии водители засняли разбитые легковые автомобили и автобус у обочины. Также на кадрах видна машина "скорой", полиции и образовавшаяся пробка. В результате столкновения у Мерседес S-класса снесло почти половину кузова.

В автобусе было 10 пассажиров, никто из них не пострадал.

Осторожно нецензурная лексика. Видео 18+

Сама телеведущая, ее спутники и водитель серьезных травм не получили. Собчак покинула место происшествия до прибытия полиции. Об этом свидетельствует справка о данном ДТП, которая оказалась в распоряжении RT.

Уже спустя 40 минут после аварии Собчак вошла в вип-терминал сочинского аэропорта. Это стало известно судя по времени на местных часах - 21:41 и кадрам, которые опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео у ведущей нет видимых повреждений, она передвигается без посторонней помощи, хоть и держится за голову.

В своем комментарии Собчак написала, что в момент аварии получила сотрясение мозга и потеряла сознание.

Против водителя открыли дело, ему светит наказание в виде принудительных работ на срок до 4 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет. По данным прокуратуры, водитель Mercedes признал вину в смертельном ДТП.

Владелец "мерседеса", за рулём которого работал Олег Цой, рассказал полицейским, что водитель ездил без штрафов и характеризовал его как спокойного, уравновешенного и интеллигентного человека. Мол поэтому ему и доверяли работу с ВИП-клиентами. Почему Цой решил гнать по встречке, его работодатель не понимает.

При этом, по данным Shot, на Цое числится 12 штрафов за нарушение ПДД. Из них два за превышение скорости.

Водитель Олег Цой, находившийся за рулем Mercedes

Кто погиб и пострадал в ДТП

В аварии погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, которая вела блог о здоровом образе жизни, зарабатывала на жизнь курсами по фитнесу и медитациям.

За несколько часов до трагедии Екатерина написала у себя в сториз: "Я выбираю жизнь, я хочу быть живой, я выбираю себя..."

У неё осталась 6-летняя маленькая дочь.

За жизнь второй пассажирки - Оксаны Садовник - борются врачи. Ее состояние оценивается специалистами как тяжёлое. Собчак написала, что у девушки травма головы, лёгких, бедра, ей удалили селезёнку.

"В ближайшее время мы с её мужем решим вопрос с её дальнейшим лечением в Москве. Найдём врачей", - обещала Собчак.

Третий пострадавший - водитель Роберт Гедян, который вез девушку в Красную Поляну. Он получил травмы средней тяжести. Его жизни ничто не угрожает. Водитель утверждает, что автомобильный поток не был плотным, когда ему навстречу вылетел "мерседес" с Ксенией Собчак.

Ни Цоя, ни Собчак Гедян не видел - они ни разу не подошли к пострадавшим.

По словам Гедяна, "скорую" и полицию вызвали очевидцы. Через несколько минут к месту аварии прибыла другая машина, на которой уехали пассажиры "мерседеса", среди них была и телеведущая.

Какова роль Собчак в аварии?

К аварии возникло много вопросов. На некоторые из них Собчак попыталась ответить лишь спустя сутки после инцидента.

1. Гнал ли водитель по встречке по своей воле или его подгоняла опаздывающая на самолет Собчак?

По данным ТГ-канала Baza, перед аварией Ксения Собчак вместе с актером Игорем Верником вела корпоратив, посвященный старту продаж дома-курорта "Сан-Сити". "Нужно показывать роскошную жизнь. Майбах. Если тебя кто-то катает, заказчик, например", - упомянула она тот самый элитный автомобиль в серии своих сториз.

Можно предположить, что мероприятие затянулось, а потерянное время пришлось компенсировать за счет превышения скорости и нарушения ПДД.

Однако сама Собчак пишет, что не подгоняла водителя, а нарушить правила было его личным решением.

"Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", - написала телеведущая в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

В вопросе о том, нарушал ли водитель ПДД? версии команды Собчак расходятся. Ее директор Кирилл Суханов в интервью "5 каналу" предположил, что авария произошла не из-за превышения скорости или выезда на встречную полосу, а из-за скользкой дороги.

"Мы выехали в 20:50 с площадки. Соответственно, выехали из тоннеля и там поворот, была скользкая дорога, водителя занесло, мы вылетели на встречку... Нет, он не гнал, его никто не просил гнать, потому что мы, даже с учетом того, что еще на какое-то время остановились, пока ждали другую машину, приехали в аэропорт сильно заранее. То есть никакой спешки у нас не было", - сказал Суханов.

2. Почему Собчак сразу уехала с места ДТП?

Несмотря на гибель человека и собственные травмы, Собчак уехала с места ДТП. Многие восприняли это неоднозначно: все же погибли и пострадали люди. А известная общественная деятельница к ним никакого сочувствия не проявила и уехала.

По словам Ксении, она уехала, чтобы поскорее увидеть сына.

"У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину.

Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование так как ушибы внутренних органов и сотрясение", - написала телеведущая.

Также, по словам Собчак, "скорую" на место ДТП вызывал ее директор Кирилл Суханов.

"Мы уехали на другой машине но предварительно мой директор Кирилл вызвал "скорую" и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди", - написала Собчак.

Директор знаменитости также пояснил, что после аварии сразу вызвал скорую помощь.

"Я вышел из машины, сначала проверил своих, подошел к Ксении. Потом я дошел до второй машины и увидел, что к ней уже пришли люди из соседних машин, уже им оказывают помощь, и дал команду вызвать скорую", - сказал Суханов.

3. Почему сразу после аварии на странице Собчак в Instagram вышел пост о счастье?

На утро после ДТП (10 октября) на странице Собчак в Instagram появился пост "о счастье" и ни слова про смертельное ДТП. Сама телеведущая пояснила, что "пост в Instagram с утра вышел с отложки, его забыли снять".

То есть текст задумывался заранее и после аварии о нем забыли.

В настоящее время пост удален, однако в нем телеведущая перечисляла три правила своей жизни, которые помогают ей оставаться счастливой.

"В моей жизни есть три важных правила чтобы быть счастливой: 1. Непостигаемое. Жизнь - это тайна. Не трать времени попусту, стараясь её постичь. 2. Самоирония. Сохраняй чувство юмора, особенно в отношении себя самого - это безграничная сила. 3. Перемены. Знай, ничто не остаётся прежним. И никогда не желай другим: "Пусть всё будет как сейчас". Не будет", - написала она.

Пользователи сети оставили массу комментариев под постом, в которых просили рассказать о смертельном ДТП в Сочи.

4. Зачем Собчак обвинила в провокациях администрацию Путина?

Долгое молчание Собчак на фоне ДТП вызвало большую волну хейта в ее адрес. После чего она обвинила в этом российские власти.

По крайней мере так можно объяснить смысл использованных в ее посте слов "апэшечка" (то есть АП, администрация президента России). Автор также не указала имена или признаки людей, которых назвала "комбинаторами".

"По поводу фейков, связанных со мной. Я о порядочности в своей адрес даже просить не буду знаю, что бесполезно. Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов из апэшечки, которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду", - добавила она.

5. Почему друзья погибшей говорят об "игноре" со стороны Собчак?

Подруга погибшей Кати Тарасовой Евгения Каменская сообщила журналистам, что обращалась к помощнику Собчак, но столкнулась с равнодушием.

Собчак утверждает, что не игнорировала подругу погибшей: "Мы ищем контакты родных Екатерины и ее дочери. Подруга почему-то нам их не дала, поэтому мы делаем это самостоятельно", - написала Собчак и добавила, что с третьим пострадавшим она также связалась, он в больнице.

При этом на связь с журналистами Baza вышел бывший муж Тарасовой и заявил, что "в помощи не нуждается" и претензий не имеет.

"То, что постоянно называют эту фамилию известной ведущей, я понимаю прекрасно. Если бы не она, у нас было бы всё значительно тише. Нет у нас ни к кому претензий", - сказал мужчина.

Защита Ефремова и другие выезды Собчак на встречку

Примечательно, что Собчак ранее поддержала известного актера Михаила Ефремова, который отбывает наказание в колонии за то, что спровоцировал смертельное ДТП летом прошлого года, сев пьяным за руль. Она писала, что шлет ему "лучи поддержки".

Также Ксения критиковала тех, кто осуждает Ефремова, подозревая, что они якобы мстят за его гражданскую позицию (актер поддерживал оппозицию Путину).

При этом она уточняла, что поступку его "нет оправдания".

Кстати, Собчак и сама ранее попадала в истории на дороге, когда ее или водителей останавливали сотрудники ГИБДД.

Во всех случаях, Собчак вела себя так, как будто правила написаны не для нее. Так, в посте от 1 июля этого года она разместила свое фото за рулем.

"Мое лицо когда меня остановил гаишник по дороге на жаркие дебаты", - сопроводила она подпись тремя смеющимися до слез эмодзи.

Также ранее останавливали водителей Собчак - за нарушение правил ПДД и езду по встречной полосе.

Одну из таких историй опубликовало издание "Твой день" 24 июля 2007 года. Тогда Ксения закатила скандал пожилому майору ГИБДД, который остановил ее машину в центре Москвы за грубое нарушение правил. А конкретно - за выезд на встречку. Как и в случае с нынешней смертельной аварией.

Эту историю перепечатали многие ресурсы. Приводим текст без изменений:

"Ксюша опаздывала на концерт в "Олимпийском", заметно волновалась и постоянно поторапливала своего водителя. Когда до ворот спорткомплекса оставалось не более 50 метров, Собчак велела шоферу обгонять попутки по встречной полосе.

Сотрудник ГИБДД, дежуривший неподалеку, заметил нарушение и немедленно остановил иномарку. Он вежливо представился и попросил водителя предъявить документы. Когда тот намеревался выполнить указание служителя закона и протянул ему права, Ксюша Собчак неожиданно вырвала бумаги.

- Будешь разговаривать не с ним, а со мной, - бросила она инспектору.

- Не уполномочен разговаривать с пассажирами, - ответил гаишник. - Я обязан разбираться с водителем.

Эта фраза буквально вывела светскую львицу из себя. Она выскочила из машины, подбежала к стражу порядка и закатила громкий скандал.

- Ты что, не понял, с кем имеешь дело? - закричала Ксения на инспектора. - Завтра же ты будешь валяться на ковре у начальника ГАИ и выглядеть весьма бледно!

Тем не менее майор милиции с почти 30-летним стажем стойко держал "оборону»" и не испугался разгневанной знаменитости.

- Если вы думаете, что на дороге у нас теперь важнее не закон, а Ксения Собчак, то ошибаетесь, - спокойно ответил инспектор.

Случайным очевидцем конфликта оказался сотрудник московской прокуратуры. Он подошел к майору, оставил ему номер своего телефона и пообещал выступить свидетелем защиты в том случае, если теледива решит выполнить свои угрозы. Громкая разборка продолжалась минут семь, пока не вступился водитель, клятвенно заверивший гаишника, что вернется, как только доставит звезду на место.

Однако на въезде на территорию спорткомплекса Ксюшу ожидало новое разочарование. Секьюрити потребовал для проезда на VIP-стоянку спецпропуск. Для телезвезды, у которой этого документа не оказалось, охрана не сделала исключения. Окончательно выйдя из себя, знаменитость отыгралась на своем водителе.

- Ты уволен, - заявила она ему. - Денег не получишь!

После этого шофер, как и обещал, вернулся на место происшествия.

- Он выглядел очень бледным и напуганным, - рассказал инспектор. - Я прекрасно понимаю, что водитель в данном случае не виноват, он действовал по указанию своей начальницы. Мне, конечно, много неприятного пришлось от нее выслушать, а ведь она мне в дочери годится", - говорилось в газете.

В чем смысл истории с "кровавой барыней"?

Мы уже упоминали, что к Собчак возникают две претензии. Первая - что она якобы гнала водителя в аэропорт. Вторая - что уехала с места аварии, хотя погиб человек.

Понятно, что по закону обвинить Ксению не в чем. Но статус звезды и общественного деятеля (она баллотировалась в президенты) обязывает проявлять больше эмпатии.

Об этом пишут многие российские обозреватели.

"Автомобиль с Собчак как пассажиркой вышел на встречную полосу и протаранил автомобиль в котором один человек убит и несколько ранены. Собчак спешила в аэропорт в Сочи. На вип Мерседесе. Конечно теперь все спишут на водителя. Хотя совершенно ясно что главная вина на Собчак, которая опаздывала в аэропорт и наверняка заставляла водителя гнать, нарушать ПДД. А несчастный водитель конечно же не мог не выполнять приказы очень богатой и влиятельный барыни. Наверняка и опаздывала она потому что поздно выехала. А бедный водитель наверняка её долго ждал. Кстати название ТГ канала Собчак оказалось пророчеством. "кровавая барыня". Правда кровавая оказалась барыня. И накажут только водителя", - написал в Facebook политолог Сергей Марков.

Заместитель главного редактора журнала "Русский репортер" Марина Ахмедова задается вопросом: был ли резон спешить в аэропорт водителю Ксении Собчак, если сам он на самолет не опаздывал? То есть в ту версию, что шофер решил выскочить на встречку без требования Собчак, она не верит.

"В ближайшие пару дней нас ждет обсуждение на тему – виноват ли пассажир такси, едущий в аэропорт, в том, что его водитель выскакивает на встречку и убивает двух пассажиров (по факту одного - Ред.), а третьего в тяжелом состоянии отправляет в реанимацию.

Если рассуждать гипотетически, то самому водителю нет резона спешить в аэропорт – это не он опаздывает на самолет. Ему все равно заплатят. Он будет спешить, только если его об этом попросит пассажир.

Так же общество будет обсуждать моральный облик пассажира автомобиля, произведшего две смерти. Вопрос будет звучать так – "А имел ли пассажир моральное право сразу уезжать с места трагедии на другом такси?".

Поговорят, поговорят, а потом все забудут. Не потому, что пассажиру простят все, а потому, что никакого морального облика у этого пассажира и нет", - написала Ахмедова.

При этом популярный в России светский телеграм-канал "Небожена" заступается за Собчак.

"Она обычный пассажир. Организаторы "запуска продаж в сочинском ЖК" пересадили ее в другую тачку. Некий водила по фамилии Цой решил выехать на встречку - никто его не просил об этом. Она со своей стороны решила помочь пострадавшим, хотя не обязана была. В чем ажиотаж?"

В ЦОДД также назвали необоснованными претензии в адрес Собчак после ДТП в Сочи. Начальник ситуационного центра ЦОДД при правительстве Москвы Александр Евсин написал на своей странице в Facebook, что пристальное внимание к ДТП обусловлено медийностью телеведущей.

Эксперт раскритиковал позицию людей и СМИ, которые попытались выставить журналистку непосредственной виновницей аварии.

"Стоит напомнить, что Собчак в этом ДТП являлась пассажиром и не может быть ответственна за ошибку, допущенную водителем заказного автомобиля...С каких пор пассажиру предъявляются обвинения за ДТП, совершенное водителем?

То, что Собчак повела себя, как обычная попавшая в ДТП женщина, и говорит, что она сама была в состоянии близком к шоковому и даже не сообразила, как это все может быть представлено в паблике и какой имиджевый урон она может понести после этого ДТП", - написал Евсин.

Он также подчеркнул, что даже, если допустить, что Собчак действительно торопила водителя на дороге, это не снимает с него ответственности.

"Абсолютно понятно, что в данном случае пассажира обвиняют только потому, что она - Собчак. Т.е. медийная персона. Никто и слова бы не сказал любой другой женщине, которая, взяв такси бизнес-класса, попала бы в такое ДТП и чудом уцелев в нем поехала бы домой. Что ей на месте ДТП делать? Пострадавшим оказывается помощь. Те, кто погиб, уже погибли - им не помочь...

Вины Ксении Собчак в этом ДТП нет и быть не может. Ни моральной, ни юридической. Спекуляции и хайп на трагедии отвратительны и пошлы", - заключил Евсин.

Тем не менее, критики в адрес Ксении Собчак гораздо больше. И здесь наблюдается интересная тенденция. Люди стали менее склонны прощать известным людям разного рода "залеты" - даже если "звезды" привыкли ловить хайп на тех или иных скандалах. Теперь же скандалы им идут не в плюс.

И это общемировой тренд: люди сегодня более критически относятся к элитам и перестают прощать им то, что раньше было "законной" их прерогативой.

Это было видно и по истории с Михаилом Ефремовым. Многие не ожидали, что он реально уедет в колонию. Но было понятно, что мягкий приговор переведет весь негатив на власть - и поэтому наказали актера, который был далеко не "простым смертным" по всей строгости закона.

Хотя раньше представить себе, что человека такого уровня отправят на зону за убийство обычного курьера - было делом немыслимым. То есть общественное мнение на этот счет действительно резко поменялось.