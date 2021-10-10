Российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала аварию в Сочи, в которую попала вечером 9 октября и в результате которой погибли два человека.

Запись о трагическом происшествии она опубликовала у себя в Telegram-канале.

"Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду", - рассказала Собчак.

Ведущая добавила, что во время аварии никого не подгоняла, а разговаривала по работе по Zoom.

"Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину", - описала подробности происшествия Собчак.

Также журналистка рассказала, что ей предлагали госпитализацию прямо в Сочи. Однако она не захотела ехать в больницу, поскольку стремилась "к сыну и домой".

"Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди", - написала знаменитость.

Ранее "Страна" сообщала известные подробности о ДТП с участием машины, в которой ехала российская журналистка.

Мы также приводили рассказ ее коллеги Ивана Урганта о том, как в Америке он попал в аварию.