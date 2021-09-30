В Польше вблизи населенного пункта Жгув, что в Лодзинском воеводстве, произошло смертельное ДТП с участием украинцев - трое погибли, еще одна гражданка Украины находится в больнице.

Об этом сообщает YouTube со ссылкой на ТСН в четверг, 30 сентября.

В автомобиле на польской регистрации ехали четверо граждан Украины, проживающих во Вроцлаве. Их автомобиль на высокой скорости влетел в электрический столб.

В Польше машина с украинцами влетела в столб, есть жертвы. Источник: YouTube

В результате трое украинцев погибли - двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя девушка. Еще одна 25-летняя пассажирка в больнице.

В ДТП также попали два других авто, но пострадавших среди их пассажиров нет. Дело под контроль взяла прокуратура Лодзи.

Ранее "Страна" сообщала, что в Карпатах, в районе села Волосянка (Стрыйский район) перевернулся микроавтобус с группой туристов. Причиной ЧП, вероятнее всего стали действия водителя, который не справился с управлением автомобилем. В результате аварии ранены пять человек.

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