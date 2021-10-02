В Польше во время нанесения дорожной разметки на трассе S17 между Люблином и Варшавой погиб 23-летний гражданин Украины.

Об этом сообщает в Twitter польский TVN24.

Маркированный Volkswagen Transporter дорожников стоял на аварийной полосе возле села Жижин. Перед ним двое рабочих наносили горизонтальную разметку на дороге.

Неожиданно грузовик с большой силой ударил в заднюю часть автомобиля дорожников. Сила удара была такой, что украинец погиб на месте. Второго дорожного рабочего госпитализировали в больницу города Пулавы.

У водителя грузовика травм не было, он не нуждался в госпитализации. Алкотестер показал, что он трезв.

В Польше погиб дорожный рабочий из Украины. Источник: Twitter/ TVN24

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше вблизи населенного пункта Жгув, что в Лодзинском воеводстве, произошло смертельное ДТП с участием украинцев - трое погибли, еще одна гражданка Украины находится в больнице.

Также мы информировали, что в Николаевской области столкнулись микроавтобус и два тяжелых грузовика. В результате ДТП 4 человека погибли и 7 получили тяжелые травмы.