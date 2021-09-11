Правоохранители в Запорожской области открыли дело по факту избиения водителем маршрутки пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"10 сентября в отдел полиции №4 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что водитель маршрутного такси, находясь на остановке общественного транспорта по улице Чумаченко, нанес пожилому мужчине травмы", - рассказали правоохранители.

Прибыв на место происшествия полиция установила, что водитель 1976 года рождения пытался вытолкнуть из автобуса 82-летнего пенсионера, нанеся ему при этом телесные повреждения.

"Эта ситуация получила широкий общественный резонанс: в социальной сети появилось видео, на котором видно, как водитель маршрутного автобуса сначала нанес удар человеку преклонного возраста ногой в живот, а потом дверью ударил пенсионера по лицу", - добавили правоохранители.

Полиция по данному открыла уголовное дело по ч. 2 ст. 125. Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов или исправительные работы до одного года.

Напомним, в одном из сел Запорожской области 38-летний мужчина преследует одиннадцатиклассницу, отсылает ей странные видео, звонит ей и угрожает. Семья девочки говорит, что односельчанин даже отравил их собаку, а также избил друга школьницы. В полиции привлечь к ответственности не готовы - по словам правоохранителей, на это нет веской причины.