В вагоне метро Киева устроили одновременно овощной базар, салон красоты и концерт. Фото
В вагоне Киевской подземки можно было увидеть, как прямо между сиденьями торгуют овощами, делают маникюр и стригут, а также послушать пение Jerry Heil (певица Яна Шимаева - Ред.). Таким необычным образом руководство и полиция метро пытались привлечь внимание к нелегальной торговле и выступлениям артистов в подземке.
Перформанс прошел 12 октября, о чем сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макагон.
"Визуализировали, во что может превратиться метро, если мы будем поддерживать нелегальную торговлю своими гривнами. Концентрат всего, что мы видим каждый день, параллельно слушая призывы не жертвовать средства неизвестным лицам и не покупать товары в неустановленных местах и соблюдать правила", - написал Макогон, добавив, что кроме Jerry Heil в акции участвовал популярный Инстаграм-блогер Антон Скуратов.
Мкогон добавила, что музыка должна быть в концерт-холлах, торговля - в торговых центрах или фермерских крафтовых рядах, а все остальные услуги - в салонах и магазинах, но точно не в метро.
По ее словам, Управление полиции в метрополитене не справляется с проблемой: у каждого нелегального торговца в подземке, как только подходит полицейский, появляются три защитника, которые рассказывают о "трудных временах и политической ситуации".
"Но знаю, что где не покупают, туда не приходят продавать. И наша гривна - самый эффективный способ разрешения ситуации!" - заявил Макогон.
Импровизированный салон красоты в вагоне
Jerry Heil и Антон Скуратов приняли участие в акции
Jerry Heil исполнила свою новую песню "Тук-тук-тук"
К слову, Скуратов в своих сторис показал, как готовилась акция в депо: к вагону доставили реквизит.
"Вы даже не представляете, что мы затеяли", - написал блогер.
Ранее "Страна" рассказывала о другом перформансе в киевской подземке: диктор во время объявления специально закашлялся по случаю Международного дня борьбы с раком легких.
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