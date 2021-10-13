В вагоне Киевской подземки можно было увидеть, как прямо между сиденьями торгуют овощами, делают маникюр и стригут, а также послушать пение Jerry Heil (певица Яна Шимаева - Ред.). Таким необычным образом руководство и полиция метро пытались привлечь внимание к нелегальной торговле и выступлениям артистов в подземке.

Перформанс прошел 12 октября, о чем сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макагон.

"Визуализировали, во что может превратиться метро, ​​если мы будем поддерживать нелегальную торговлю своими гривнами. Концентрат всего, что мы видим каждый день, параллельно слушая призывы не жертвовать средства неизвестным лицам и не покупать товары в неустановленных местах и ​​соблюдать правила", - написал Макогон, добавив, что кроме Jerry Heil в акции участвовал популярный Инстаграм-блогер Антон Скуратов.

Мкогон добавила, что музыка должна быть в концерт-холлах, торговля - в торговых центрах или фермерских крафтовых рядах, а все остальные услуги - в салонах и магазинах, но точно не в метро.

По ее словам, Управление полиции в метрополитене не справляется с проблемой: у каждого нелегального торговца в подземке, как только подходит полицейский, появляются три защитника, которые рассказывают о "трудных временах и политической ситуации".

"Но знаю, что где не покупают, туда не приходят продавать. И наша гривна - самый эффективный способ разрешения ситуации!" - заявил Макогон.

Импровизированный салон красоты в вагоне

Jerry Heil и Антон Скуратов приняли участие в акции

Jerry Heil исполнила свою новую песню "Тук-тук-тук"

К слову, Скуратов в своих сторис показал, как готовилась акция в депо: к вагону доставили реквизит.

"Вы даже не представляете, что мы затеяли", - написал блогер.

Ранее "Страна" рассказывала о другом перформансе в киевской подземке: диктор во время объявления специально закашлялся по случаю Международного дня борьбы с раком легких.

Также мы сообщали о недавней акции, устроенной нардепом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Рабиновичем. В эфире телеканала "Украина 24" он заклеил рот в знак поддержки незаконно закрытых СМИ.