Власти Франции официально прокомментировали применение на Донбассе Вооруженными силами Украины турецкого беспилотника "Байрактар". Министерство иностранных дел республики выразило по этому поводу обеспокоенность.

Комментарий появился на сайте ведомства 28 октября.

"Мы обеспокоены ростом интенсивности боевых действий на востоке Украины, в том числе участившимся применением тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, и объявлением штабом украинской армии об использовании вооруженного беспилотника типа "Байрактар". Эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года", - отметили во французском МИД.

В министерстве добавили, что Париж вместе с Берлином продолжают свои усилия в рамках Нормандского формата для полного выполнения Минских договоренностей, "которые представляют собой единственную согласованную основу для прочного урегулирования конфликта на Донбассе".

"Мы призываем стороны сдерживаться и снизить эскалацию конфликта", - сказано на сайте МИД.

Ранее аналогичную позицию высказал МИД Германии, который тоже призвал не допускать эскалации в зоне конфликта.

За это на МИД ополчился украинский посол в ФРГ Мельник. Он указал Берлину, что тому следовало бы не комментировать полет "Байрактара", а удвоить усилия по созыву нового Нормандского саммита.