Ранее в ВСУ подтвердили использование БПЛА. Фото: wikimedia.org

На заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое состоялось в среду, 27 октября, представители "ЛДНР" подняли вопрос об использовании ударного беспилотника "Байрактар" Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщил представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.

"Конечно, представителей России из Луганска и Донецка больше всего интересовал вопрос применения Украиной БПЛА Байрактар. Мы подтвердили этот факт, напомнив, что российские беспилотники Орлан-10 давно баражируют наше небо на Донбассе, поэтому ничего нового в применении БПЛА на Донбассе нет", - написал он.

По словам Гармаша, Украина вынуждена применять боевые дроны из-за эскалации, в результате которой за два дня погибли двое военных.

"Чтобы охладить агрессивность противника и с целью избежания лишних жертв, мы применили "Байрактар", который с хирургической точностью подавил огневую точку противника. Непонятно, почему это вызвало такую истеричную реакцию, если, как заявила гражданка Никанорова, у них "достаточно сил и средств, чтоб с "Байрактарами" управиться". Видимо, эти "силы и средства" еще не довезли из московского военторга", - написал Гармаш.

На заседании ТКГ 27 октября обсудили использование Байрактар на Донбассе

На заседании ТКГ 27 октября обсудили использование Байрактар на Донбассе

На заседании ТКГ 27 октября обсудили использование Байрактар на Донбассе

Напомним, что по соглашению о перемирии от июля прошлого года обоим сторонам запрещается использовать беспилотники. А украинская сторона в этот раз официально признала их применение.

Сначала волонтер Олег Болдырев заявил, что 26 октября на Донбассе произошло первое боевое применение купленного у Турции беспилотника Байрактар.

После чего Генштаб ВСУ подтвердил первое боевое применение на Донбассе турецкого беспилотника. В пресс-службе ведомства заявили, что применение БПЛА в районе проведения ООС состоялось по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

После этого МИД Германии призвал к сдержанности.

Между тем, в "ДНР" заявили, что не уверены, что ВСУ на самом деле использовали на Донбассе турецкий беспилотник.

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