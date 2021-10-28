На заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое состоялось в среду, 27 октября, представители "ЛДНР" подняли вопрос об использовании ударного беспилотника "Байрактар" Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщил представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.

"Конечно, представителей России из Луганска и Донецка больше всего интересовал вопрос применения Украиной БПЛА Байрактар. Мы подтвердили этот факт, напомнив, что российские беспилотники Орлан-10 давно баражируют наше небо на Донбассе, поэтому ничего нового в применении БПЛА на Донбассе нет", - написал он.

По словам Гармаша, Украина вынуждена применять боевые дроны из-за эскалации, в результате которой за два дня погибли двое военных.

"Чтобы охладить агрессивность противника и с целью избежания лишних жертв, мы применили "Байрактар", который с хирургической точностью подавил огневую точку противника. Непонятно, почему это вызвало такую истеричную реакцию, если, как заявила гражданка Никанорова, у них "достаточно сил и средств, чтоб с "Байрактарами" управиться". Видимо, эти "силы и средства" еще не довезли из московского военторга", - написал Гармаш.

Напомним, что по соглашению о перемирии от июля прошлого года обоим сторонам запрещается использовать беспилотники. А украинская сторона в этот раз официально признала их применение.

Сначала волонтер Олег Болдырев заявил, что 26 октября на Донбассе произошло первое боевое применение купленного у Турции беспилотника Байрактар.

После чего Генштаб ВСУ подтвердил первое боевое применение на Донбассе турецкого беспилотника. В пресс-службе ведомства заявили, что применение БПЛА в районе проведения ООС состоялось по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

После этого МИД Германии призвал к сдержанности.

Между тем, в "ДНР" заявили, что не уверены, что ВСУ на самом деле использовали на Донбассе турецкий беспилотник.