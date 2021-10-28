Начиная с 29 октября Россия приостановит ввоз мандаринов из Турции из-за повышенного уровня пестицидов. Такое решение Роспортребнадзор.

Об этом сообщат "РИА Новости" в своем Тelegram-канале.

Отметим, что это решение было принято спустя два дня после того, как ВСУ применили на Донбассе купленный у Турции беспилотник "Байрактар".

"Москва, таким образом, показывает Эрдогану, что использование его беспилотников на Донбассе влетит в копеечку для самих турков. Тем более, что помимо мандарин Турция активно экспортирует в Россию и помидоры, и апельсины, и много чего другого. Так что будет ещё где замерить уровень пестицидов после каждого нового удара "Байрактара" на Донбассе", - комментирует Тelegram-канал "Политика Страны".

Напомним, по словам волонтеров 26 октября на Донбассе произошло первое боевое применение купленного у Турции беспилотного летательного аппарата Байрактар.

После этого применение Байрактара подтвердил Генеральный штаб ВСУ. В пресс-службе ведомства заявили, что применение "Байрактар" в районе проведения Операции объединенных сил состоялось по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.