За минувшие сутки, 27 октября, противник на Донбассе пятнадцать раз нарушал режим прекращения огня. В результате погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.

В сторону Новолуганского и Водяного наемники применили ручные противотанковые гранатометы. В районе Лебединского и Зайцева обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Недалеко от Широкого противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

Также в Донецкой области зафиксировали "пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения".

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - сказано в сообщении.

В свою очередь украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7:00 часов утра, 28 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Луганского противник обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, днем ранее Штаб Операции объединенных сил обвинил противника в сбросе "неизвестной взрывчатки" с беспилотников.

Кроме того, мы рассказывали, что накануне на Донбассе из-за сброса взрывных устройств погиб украинский военный.