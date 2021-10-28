На Донбассе 15 раз нарушили перемирие. Кадр с видео

За минувшие сутки, 27 октября, противник на Донбассе пятнадцать раз нарушал режим прекращения огня. В результате погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.

В сторону Новолуганского и Водяного наемники применили ручные противотанковые гранатометы. В районе Лебединского и Зайцева обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Недалеко от Широкого противник  открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

Также в Донецкой области зафиксировали "пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения".

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - сказано в сообщении.

В свою очередь украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7:00 часов утра, 28 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Луганского противник обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На Донбассе за минувшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе за минувшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня

Напомним, днем ранее Штаб Операции объединенных сил обвинил противника в сбросе "неизвестной взрывчатки" с беспилотников.

Кроме того, мы рассказывали, что накануне на Донбассе из-за сброса взрывных устройств погиб украинский военный.

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