В "ДНР" не подтверждают использование украинскими военными турецкого беспилотника "Байрактар" на Донбассе.

Об этом заявила "полпред ДНР" Наталья Никонорова.

"На данный момент мы проверяем информацию о возможном использовании Вооруженными силами Украины БПЛА турецкого производства. Подтверждения данного факта пока нет", - сообщила Никонорова, не исключив, что заявление украинской стороны об ударе беспилотника может быть фейком.

Отметим, что генеральный штаб Вооруженных сил Украины 26 октября подтвердил первое боевое применение на Донбассе турецкого беспилотника "Байрактар". В Генштабе заявили, что использовали его в ответ на обстрелы противника и уничтожили одну пушку с расчетом.

"Это пожалуй первый случай за всю войну, когда одна из сторон прямо признается в нарушении условий перемирия, а вторая при этом говорит - "не факт, проверить надо, может быть это фейк". Обычно бывает наоборот. Действительно ли украинская сторона использовала беспилотник или нет, но такая реакция на это "ДНР" показывает, что там сейчас не хотят обострять ситуацию", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" анализировала, почему на Донбассе началось жестокое обострение и впервые применили "Байрактары".