Более 100 обстрелов. В "ЛДНР" обвинили ВСУ в массированных ударах по населенным пунктам
В "ЛДНР" обвиняют Вооруженные силы Украины в совершении более сотни обстрелов территории неподконтрольного Донбасса из тяжелой артиллерии, минометом, ударных беспилотников и стрелкового оружия.
По данным СЦКК, в течение минувших суток отмечается значительное обострение на линии соприкосновения.
Сообщается, что обстрелам подверглись Новомарьевка, Яковлевка, Тельманово, Докучаевск, Гольмовский - всего зафиксировано более 60 "прилетов". Большинство - ствольная артиллерия калибром 122 мм, минометы - 82 и 120 мм, запрещенные Минскими соглашениями.
Кроме того, по данным СЦКК, под обстрелы попали Золотое 5, Калиново, Хорошее.
Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется.
Напомним, в ООС сообщили о 13 обстрелах боевиков за минувшие сутки, 26 октября. В шести случаях было применено вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
Ранее "Страна" писала о том, что Генштаб ВСУ подтвердил первое боевое применение на Донбассе турецкого беспилотника "Байрактар".
Также мы сообщали, что в штабе ООС опровергли обвинения "ДНР" в захвате Старомарьевки, но подтвердили обострение на Донбассе.