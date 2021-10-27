В "ЛДНР" обвиняют Вооруженные силы Украины в совершении более сотни обстрелов территории неподконтрольного Донбасса из тяжелой артиллерии, минометом, ударных беспилотников и стрелкового оружия.

По данным СЦКК, в течение минувших суток отмечается значительное обострение на линии соприкосновения.

Сообщается, что обстрелам подверглись Новомарьевка, Яковлевка, Тельманово, Докучаевск, Гольмовский - всего зафиксировано более 60 "прилетов". Большинство - ствольная артиллерия калибром 122 мм, минометы - 82 и 120 мм, запрещенные Минскими соглашениями.

Кроме того, по данным СЦКК, под обстрелы попали Золотое 5, Калиново, Хорошее.

Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется.

Напомним, в ООС сообщили о 13 обстрелах боевиков за минувшие сутки, 26 октября. В шести случаях было применено вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Ранее "Страна" писала о том, что Генштаб ВСУ подтвердил первое боевое применение на Донбассе турецкого беспилотника "Байрактар".

Также мы сообщали, что в штабе ООС опровергли обвинения "ДНР" в захвате Старомарьевки, но подтвердили обострение на Донбассе.