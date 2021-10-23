Глава "ДНР" Денис Пушилин подписал указ, которым из-за ситуации с COVID-19 запрещается проводить спортивные, культурные, развлекательные мероприятия. Посещать кафе и кинотеатры можно будет только при наличии документа о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте.

Об этом сообщают местные СМИ в субботу, 23 октября.

В указе говорится, что до особого распоряжения запрещается проведение на территории "ДНР" досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, развлекательных центрах и на аттракционах.

Отмечается, что запрет не распространяется на посещение спортклубов, фитнес-центров, бассейнов. Посещать кафе, кинотеатры, библиотеки и театры можно только при наличии документа о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или справки о перенесенном заболевании, вызванном коронавирусом. Разрешены занятия спортом на открытом воздухе.

Также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения одного из родителей.

Новые санитарные правила вступает в силу с понедельника, 25 октября 2021 года.

Ранее "Страна" сообщала, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что ограничения в Украине по коронавирусу можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев. Европейские страны смогли добиться такого показателя в течение 4-5 месяцев.

Также мы писали, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается менее чем через месяц - в середине ноября. При этом спад прогнозируют, в лучшем случае, на январь.