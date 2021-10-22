Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что ограничения в Украине по коронавирусу можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев. Европейские страны смогли добиться такого показателя в течение 4-5 месяцев.

Об этом Виктор Ляшко сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По словам министра, страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Эта статистика подтверждает, что 70% украинцев будет вакцинировано от коронавируса.

"Далее будем убеждать и говорить", - сказал министр.

Ляшко пояснил, что Украина должна достигнуть этой цифры вакцинированных. Это позволит отменить карантинные ограничения, как в Дании, Великобритании и скандинавских странах.

Министр заявил, что в скандинавских странах уже отменяют маски в транспорте, потому что процент вакцинации там уже более 75%.

"Страна" сообщала, что в Украине второй день подряд ковидные антирекорды. Почти 24 000 зараженных и 614 смертей за сутки зафиксировал Минздрав за прошлые сутки, 21 октября.

Также мы писали, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается менее чем через месяц - в середине ноября. При этом спад прогнозируют, в лучшем случае, на январь. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.