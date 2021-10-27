Штаб Операции объединенных сил обвинил противника в сбросе "неизвестной взрывчатки" с беспилотников. При этом в результате происшествия никто не пострадал.

Об этом говорится в дневной сводке штаба на странице в Facebook.

Инцидент произошел у Гранитного, именно там накануне произошло первое применение "Байрактара".

"С начала текущих суток, 27 октября, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Вблизи Гранитногоо оккупанты произвели два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В направлении Луганского враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщает штаб ООС.

Примечательно и то, что с начала суток зафиксированы два обстрела из артиллерии 122-мм. Накануне такой обстрел стал поводом для главкома Залужного применить беспилотник "Байрактар".

"В итоге не ясно, почему несмотря на удар "Байрактара", силы "ДНР" продолжают использовать 122-мм гаубицу, а также, почему штаб не использует "Байрактар" снова при идентичном прецеденте", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

В "ДНР" тем временем обвинили Украину в попытке подорвать нефтебазу в Кировском районе Донецка при помощи беспилотника.

"Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным взрывным устройством упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал. Однако при попытке обезвредить устройство произошел взрыв из-за взведенного детонатора. К счастью, жертв и масштабных последствий удалось избежать", - сообщили в "ДНР".

Напомним, утром местные жители сообщили об отстрелах запада Донецка. В частности, по их словам, взрывы были слышны в районе Трудовские.

Также мы писали, что в зоне ООС на Донбассе за прошедшие сутки зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Шесть из них велись из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.