С утра в среду, 27 октября, на Донбассе вновь неспокойно. Местные жители сообщают об отстрелах запада Донецка. В частности, взрывы слышны в районе Трудовские.

"В Трудовские начался обстрел. Опять Трудовские и Александровка под обстрелом. Вот так началось утро. Время - семь утра", - говорит женщина на видео.

Видеозапись опубликовал телеграм-канал "Типичный Донецк".

Как сообщалось, а штабе ООС опровергли обвинения "ДНР" в захвате Старомарьевки, но подтвердили обострение на Донбассе.

Ранее "Страна" писала о том, что в зоне ООС на Донбассе за прошедшие сутки, 26 октября, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Шесть из них велись из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Также мы сообщали, что в "ЛДНР" обвинили ВСУ в массированных ударах по населенным пунктам и заявили более чем о 100 обстрелах за сутки.