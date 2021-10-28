Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал призыв немецкого МИД к сдержанности после использования на Донбассе беспилотника "Байрактар". Мельник заявил, что Украина имеет право на самооборону, а ФРГ призвал лучше озаботиться созывом нового Нормандского саммита.

Об этом дипломат сказал в интервью немецкому таблоиду Bild.

27 октября пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что обе конфликтующие стороны применяют на Донбассе беспилотные аппараты, что по Минским соглашениям может делать только СММ ОБСЕ. Она призвала стороны к деэскалации и добавила, что в Берлине очень обеспокоены сообщением Генштаба ВСУ об использовании беспилотника.

Мельник поставил МИД ФРГ на место в своей традиционной резкой манере.

"Украина имеет законное право на самооборону, когда ее территорию день и ночь бомбят из российских тяжелых вооружений и когда погибают мирные жители и солдаты. Поэтому мы призываем федеральное правительство вместо того, чтобы выражать обеспокоенность драматической ситуацией на оккупированных территориях, удвоить свои усилия как посредника для созыва Нормандского саммита в Берлине, как было условлено, и поставить Москву на место", - отрезал Мельник.

Напомним, первым о боевом полете "Байрактара" сообщил 26 октября волонтер Олег Болдырев.

Вскоре его информацию подтвердила пресс-служба Генштаба ВСУ.