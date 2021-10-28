Кулеба заявил, что применение "Байрактара" на Донбассе не нарушает Минских соглашений
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что удар турецкого беспилотника "Байрактар" на Донбассе не нарушает Минских соглашений. Также он ответил на обеспокоенность ФРГ в связи с применением Украиной беспилотника.
Заявление и комментарий прозвучали 28 октября на общей пресс-конференции Кулебы и главы МИД Швейцарии Игнацио Кассиса.
27 октября, на следующий день после полета беспилотника, пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что согласно Минским соглашениям применять на Донбассе беспилотные аппараты может только СММ ОБСЕ. Она добавила, что в Берлине очень обеспокоены сообщением об использовании "Байрактара".
"На месте партнеров я был бы обеспокоен тем, что гаубица, запрещенная "Минском", находилась намного ближе к линии разграничения, чем это позволял "Минск". Когда гаубицу подтягивают и убивают наших солдат, то этот факт остается без надлежащей оценки. Мы общаемся с немецкими коллегами, у нас нет сомнений, что они - принципиальные сторонники мирного урегулирования. Но мы убеждены, что любые оценки должны предоставляться с учетом полного контекста ситуации", - сказал Кулеба.
Ранее "Страна" приводила комментарий МИД ФРГ по поводу полета турецкого беспилотника.
Также мы рассказывали, что на него резко отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник, который начал указывать немецкой стороне, чем она должна и не должна быть обеспокоенной.